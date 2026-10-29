Polémique Mbappé : Oscar défend le peuple chinois

La polémique autour de Kylian Mbappé continue de faire réagir le monde du football. Après les propos de l’attaquant du Real Madrid sur Mao Zedong, qualifié de « dictateur chinois » lors d’un podcast, c’est désormais Oscar qui a décidé de prendre la parole. L’ancien milieu offensif de Chelsea, qui a passé huit années au Shanghai SIPG, a tenu à défendre le peuple chinois et à dénoncer le manque de considération de certaines personnalités étrangères. « Je suis attristé de voir des gens qui ne comprennent pas la réalité et la culture chinoises, faire des commentaires aussi désinvoltes. Je crois que le respect entre les cultures commence par la compréhension », a déclaré le Brésilien sur ses réseaux sociaux. Avant d’ajouter : « Je vis en Chine depuis longtemps et je sais qu’il est important de respecter un pays. Je tiens également à respecter le peuple chinois. J’espère simplement que de plus en plus de joueurs étrangers ou de personnes influentes sur les réseaux sociaux respecteront le peuple chinois. » Sans citer directement Mbappé dans ces déclarations, Oscar semble ainsi faire écho à la controverse qui secoue actuellement l’international français.

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Hoje foi um prazer estar com a @FundacaoEstudar e compartilhar minha experiência na China, incentivando novos estudantes a conhecerem esse país.



Morei 8 anos lá e é um país pelo qual tenho enorme gratidão e orgulho. Receber o Shanghai Magnolia Silver Award foi uma das maiores honras dessa minha trajetória🇨🇳



Fico triste de ver pessoas criticando sem conhecer a realidade e a cultura chinesa. Acredito que o respeito entre culturas começa pelo conhecimento. A China sempre terá um lugar especial na minha história!! 我爱上海 — Oscar (@oscar8) October 28, 2026

Présent ce jeudi 29 octobre à un événement organisé par la Fundação Estudar, une organisation brésilienne à but non lucratif, l’ancien international auriverde est également revenu sur son expérience en Chine, qui a profondément marqué sa carrière et sa vie personnelle. « J’y ai vécu huit ans et j’ai toujours éprouvé une profonde gratitude et une grande fierté pour ce pays. Recevoir le Prix commémoratif Magnolia de Shanghai est l’une des plus grandes distinctions de ma vie », a-t-il expliqué. Oscar a également souligné l’importance des échanges culturels entre la Chine et le Brésil, assurant vouloir continuer à jouer un rôle dans le rapprochement entre les deux pays. Une intervention dans un contexte tendu pour Mbappé, confronté à une vague de critiques et à des conséquences commerciales importantes en Chine, malgré les excuses déjà présentées par le joueur et le Real Madrid.