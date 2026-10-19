FC Barcelone : la gestion des stars du PSG fait aussi parler en Catalogne

Mardi soir, ce sont peut-être les deux meilleures équipes du moment qui vont s’affronter : le Paris Saint-Germain accueille ainsi le FC Barcelone au Parc des Princes, à l’occasion de la troisième journée de cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Un duel attendu par les supporters des deux formations, mais aussi par des millions de fans à travers la planète, puisque ce sera l’occasion de voir deux équipes avec des armes offensives particulièrement redoutables face à face…

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Mais à travers l’Europe, via les médias et les réseaux sociaux, une nouvelle tendance commence à émerger. De plus en plus d’observateurs estiment que le PSG est avantagé, puisque la supposée faiblesse de la Ligue 1 permet à Luis Enrique de faire tourner en championnat et de pouvoir reposer ses stars pour la Ligue des Champions. Ce que les clubs anglais ne peuvent pas faire par exemple. « Ils peuvent faire souffler les joueurs quand ils jouent des matchs juste avant la Ligue des Champions… c’est différent pour nous quand on va à Anfield », expliquait même l’entraîneur de Manchester City Enzo Maresca, suscitant de vives réactions en Angleterre comme en France.

Dembélé fait peur au Barça

Un constat un peu partagé à Barcelone. Sans aller jusqu’à critiquer le Paris Saint-Germain ou la Ligue 1, les Catalans sont un peu inquiets de la différence de temps de jeu des stars de chaque équipe jusqu’ici. Le média Sport va même jusqu’à expliquer que « les "jours fériés" de Dembélé sont un danger pour le Barça ». Le média met en avant le fait qu’en championnat, Dembélé n’a joué que 37% des minutes possibles, soit 238 minutes sur 630, après avoir été sur la pelouse pendant 27 minutes face à Strasbourg samedi. D’autres joueurs comme Désiré Doué ou Khvicha Kvaratskhelia tournent respectivement autour des 56% et 59% de temps de jeu total joué.

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Le journal précise que Lamine Yamal a lui joué 91,5% des minutes possibles en Liga, alors que Raphinha est à 80%. Deux situations totalement opposées donc, et à Barcelone, beaucoup craignent déjà une différence de fraîcheur physique qui pourrait faire la différence dans un match qui s’annonce particulièrement équilibré. Et surtout, nos amis catalans connaissent bien les qualités de Dembouz, lui qui avait d’ailleurs laissé un très bon souvenir dans le vestiaire blaugrana malgré une aventure marquée par une certaine irrégularité sur le terrain…