Menu Rechercher
Commenter 5
Liga

C’est fait pour Jesse Bisiwu au FC Barcelone

Par Maxime Barbaud
Deco @Maxppp

Le FC Barcelone tient sa prochaine recrue. Non, il ne s’agira pas de Julian Alvarez mais du jeune Jesse Bisiwu. D’après les informations de La Cadena Ser, le transfert est bouclé. Un accord a été trouvé avec le Club Bruges pour 8,5 M€.

La suite après cette publicité

L’ailier belge de 18 ans signera un contrat jusqu’en 2031. Les Blaugranas ont flairé le bon coup puisque le joueur arrivait en fin de contrat dans un an et refusait de prolonger. Bisiwu n’a encore jamais évolué avec les professionnels.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Club Bruges
Jesse Eugen Bisiwu

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Club Bruges Logo Club Bruges
Jesse Eugen Bisiwu Jesse Eugen Bisiwu
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier