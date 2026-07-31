Liga
C’est fait pour Jesse Bisiwu au FC Barcelone
@Maxppp
Le FC Barcelone tient sa prochaine recrue. Non, il ne s’agira pas de Julian Alvarez mais du jeune Jesse Bisiwu. D’après les informations de La Cadena Ser, le transfert est bouclé. Un accord a été trouvé avec le Club Bruges pour 8,5 M€.
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L’ailier belge de 18 ans signera un contrat jusqu’en 2031. Les Blaugranas ont flairé le bon coup puisque le joueur arrivait en fin de contrat dans un an et refusait de prolonger. Bisiwu n’a encore jamais évolué avec les professionnels.
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