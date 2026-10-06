Amical : l’Algérie s’en sort bien contre le Niger

L’Algérie a renversé le Niger ce mardi soir en match amical. Menés au score dès la 12e minute après l’ouverture du score de N’Dri, parfaitement servi par Alhassane, les Fennecs ont regagné les vestiaires avec un retard d’un but malgré leurs tentatives pour revenir dans la partie.

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Au retour des vestiaires, les hommes de Brahim Hemdani ont rapidement recollé grâce à Belloumi (53e). L’Algérie a ensuite continué de pousser pour prendre l’avantage et a finalement été récompensée à la 72e minute. Bensebaini s’est chargé de transformer un penalty pour offrir la victoire aux Fennecs, qui se sont imposés (2-1) après avoir été menés 1-0 à la pause.