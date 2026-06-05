Real Madrid : Enrique Riquelme veut recruter Toni Kroos

Après Erling Haaland, Toni Kroos est désormais l’un des éléments que veut récupérer Enrique Riquelme au Real Madrid. Le candidat à la présidence du club merengue, qui pourrait être élu dès dimanche, serait intéressé par le milieu de terrain allemand. Comme l’a rapporté Juanma Castaño dans El Partidazo de COPE, l’entourage de Riquelme aimerait en effet qu’il intègre le personnel du club cet été.

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Alors que Raúl, Fernando Hierro, Iker Casillas et Vicente del Bosque ont été confirmés par Riquelme dans le staff, le candidat va tout faire pour battre son rival (Florentino Pérez) et récupérer un élément de la maison qui a marqué les esprits. Pour rappel, le champion du monde 2014 avait pris sa retraite en 2024 après des adieux douloureux à la Casa Blanca, où il était pleinement heureux pendant une décennie.