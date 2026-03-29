EdF : N’Golo Kanté encense Didier Deschamps

Appelé pour le rassemblement de mars, N’Golo Kanté semble bien parti pour disputer sa dernière Coupe du monde avec les Bleus cet été. Le vétéran du groupe est toujours estimé en interne et il devrait être titulaire ce dimanche face à la Colombie. En attendant, le joueur de 34 ans a tenu à saluer la régularité exemplaire de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Pour le milieu de terrain de Fenerbahce, le sélectionneur a su maintenir l’équipe de France au sommet du football mondial en atteignant systématiquement le dernier carré des grandes compétitions, malgré quelques finales cruelles.

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Le joueur a ainsi rendu un vibrant hommage à son coach au micro de Téléfoot ce dimanche : «j’espère qu’on aura encore des belles lignes, forcément la Coupe du monde ça restera un souvenir pour tous les supporters de l’équipe nationale, et je pense que c’est un coach qui a performé, qui a eu des bons résultats, parfois malheureux à la dernière manche, mais il nous a toujours amené le plus loin possible dans chaque compétition, et j’espère qu’on ajoutera une belle ligne cet été.»