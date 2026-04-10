PSG : Warren Zaïre-Emery est le joueur le plus utilisé

Warren Zaïre-Emery n’a que 20 ans. Et pourtant, le milieu de terrain du PSG s’impose comme un élément incontournable dans l’effectif de Luis Enrique. Le Tricolore enchaîne les performances XXL et impressionne par sa régularité, au point d’être aujourd’hui le joueur le plus utilisé de l’effectif parisien avec 39 titularisations consécutives toutes compétitions confondues. Une constance qui n’a pas fini de le faire briller au Parc des Princes. Par ailleurs, l’international français a déjà disputé près de 3 700 minutes sur les pelouses lors de cet exercice. Si le Titi Parisien a réussi à gratter du temps de jeu, c’est aussi grâce à l’absence de Fabian Ruiz au milieu de terrain, puis celle d’Achraf Hakimi auparavant, lorsque celui-ci se positionnait sur le côté droit.

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Au-delà des chiffres et des statistiques, c’est surtout son profil atypique qui séduit dans la capitale. Intelligent tactiquement, il est capable d’évoluer à plusieurs postes et semble être doté d’un volume de jeu qui est rare à son âge. En effet, ses performances récentes, notamment lors de la victoire face à Liverpool en Ligue des Champions, font de lui un patron… à seulement 20 ans. Très habile, discipliné et déjà mature, il s’affirme comme un véritable pilier du projet depuis plusieurs années. Mais, durant cette saison, il est réellement monté en puissance et le changement est hallucinant. Si la concurrence est bien présente dans le groupe, nul doute qu’il sera répondre présent, et avec brio.