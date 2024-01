OL : la nouvelle sortie de John Textor sur Jean-Michel Aulas

S’il a officiellement quitté son poste de président de l’Olympique Lyonnais le 8 mai 2023 au terme de 36 ans à la tête du club, Jean-Michel Aulas est resté très actif ces derniers mois, au point de devenir l’un des protagonistes indirects de la saison mouvementée des Gones. Entre les sorties médiatiques piquantes et autres plaintes déposées pour diffamation, une certaine vraie-fausse rivalité semblait se créer entre Aulas et John Textor. Ce qui semble désormais qu’un lointain souvenir au passé selon l’Américain de 58 ans.

«Jean-Michel et moi avons dépassé les enjeux qui étaient en grande partie liés à nos deals passés, et toutes nos discussions ces jours-ci portent sur la réussite de l’OL. On parle des joueurs, on parle des enjeux de Championnat… Notre relation est définitivement normalisée», a alors expliqué Textor dans un entretien accordé au journal L’Equipe. L’atmosphère qui règne autour des Gones continue de s’apaiser, alors que la mission maintien dans l’élite s’intensifie.