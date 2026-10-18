Une performance XXL, une mise en garde d’Hansi Flick… la soirée complètement folle de Lamine Yamal avant d’affronter le PSG

Lamine Yamal continue de faire parler de lui à chaque match. Véritable superstar du FC Barcelone, l’international espagnol de 19 ans attire tous les regards à chacune de ses apparitions. Et ce samedi, sur la pelouse du Betis Séville, le numéro 10 blaugrana a encore été au centre de toutes les attentions. Dans une rencontre complètement folle, le prodige catalan a d’abord illuminé la soirée avec un but exceptionnel pour ouvrir le score. Après un dribble dévastateur, Yamal a enchaîné avec une frappe enroulée directement dans la lucarne. Un geste de grande classe, qui a fait le tour des réseaux sociaux, et qui a rapidement donné le ton de sa prestation. Car au-delà de cette réalisation somptueuse, le jeune Espagnol a livré un véritable récital technique, multipliant les inspirations et les différences balle au pied.

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Intenable offensivement, Lamine Yamal a également délivré une passe décisive à Gabriel Jesus et régalé ses partenaires de plusieurs ouvertures lumineuses. Karim Adeyemi aurait notamment pu profiter de l’une de ses offrandes, mais l’attaquant allemand a manqué son face-à-face. Malgré cette occasion gâchée, l’ailier barcelonais a constamment pesé sur la défense adverse, faisant étalage de toute sa palette technique. Une prestation XXL logiquement récompensée par le trophée d’homme du match. Mais si le football de Lamine Yamal a une nouvelle fois impressionné, son comportement a également été au cœur d’une séquence particulièrement tendue. Alors que Valles reprochait à Fermín López de rester au sol après le but d’Abde Ez, une altercation a éclaté à proximité des bancs de touche. Lamine Yamal s’est alors accroché avec Facundo Bernal, provoquant une réaction totalement disproportionnée du milieu de terrain du Betis.

Une sortie inévitable

Après avoir été poussé par le Barcelonais, Facundo Bernal a répliqué provoquant son expulsion et laissant les hommes de Manuel Pellegrini en infériorité numérique. Un tournant dans cette rencontre qui a déclenché la colère du public de La Cartuja. Dès lors, Lamine Yamal est devenu la cible privilégiée des supporters sévillans, copieusement sifflé à chacune de ses prises de balle. Sur le terrain, les joueurs du Betis ont aussi redoublé d’agressivité à son égard, dans une atmosphère de plus en plus électrique. Une situation qui n’a pas échappé à Hansi Flick. Alors que le Barça menait 4-2 et semblait avoir fait le plus dur, l’entraîneur allemand a préféré sortir sa pépite. Une décision destinée à éviter au pire une blessure, mais aussi une éventuelle réaction d’humeur qui aurait pu coûter cher aux Catalans.

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Car avec les prochaines échéances face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, le FC Barcelone ne pouvait pas se permettre de perdre son meilleur atout offensif. Une expulsion aurait notamment pu priver Lamine Yamal du prochain Clásico. Au moment de son remplacement, Hansi Flick a d’ailleurs pris le temps de discuter avec son joueur, dans un échange qui ressemblait autant à une mise en garde qu’à une marque de confiance. Interrogé après la rencontre sur la sortie de son poulain, le technicien allemand a préféré retenir l’immense prestation de son numéro 10 plutôt que la polémique. « Il fallait remplacer Lamine, c’était évident. Je lui ai dit que j’étais fier de lui, qu’il avait joué de façon fantastique. » Un message clair pour protéger sa star, qui a encore démontré qu’elle pouvait faire basculer une rencontre à elle seule. À quelques jours de deux affiches majeures face au PSG et au Real Madrid, le Barça sait qu’il aura besoin d’un Lamine Yamal aussi inspiré que face au Betis, mais capable de garder son sang-froid dans les moments les plus chauds.