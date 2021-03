OM : le joli coup de Pablo Longoria en coulisse

La suite après cette publicité

Il n'est même pas là depuis un an, mais l'Espagnol de 34 ans a déjà complètement transformé la façon de travailler de l'OM. En plus d'avoir réalisé des recrues plutôt intéressantes, d'avoir restructuré le club en interne et chamboulé certains secteurs après son intronisation en tant que président, l'ancien de la Juventus et de Valence avait un dernier dossier à gérer.

Celui des supporters. Vendredi, un accord pour la signature d'une nouvelle convention a été signé avec ces derniers. De quoi mettre sur papier une relation de plus en plus fluide entre les groupes et la direction de Pablo Longoria, qui, comme l'explique RMC Sport, s'est réuni à deux reprises avec eux. Le but est de donner encore plus d'importance et de valeur aux supporters, que l'Espagnol veut remettre au centre du projet. Pour lui, ils font partie intégrante du club.

Les supporters ont pu parler avec Jorge Sampaoli

De leur côté, les principaux concernés auraient apprécié les échanges avec le nouveau boss marseillais, toujours selon la radio. Ils estiment désormais être respectés et se sentent écoutés par l'état-major de leur club, et ce, quelques semaines seulement après avoir pesté contre des membres de l'ancienne direction comme Jacques-Henri Eyraud ou Hugues Ouvrard. Longoria a su trouver les mots et les solutions pour que tout le monde aille dans la même direction.

Ce n'est pas tout, puisque les associations de supporters ont également eu l'opportunité de rencontrer Jorge Sampaoli la semaine dernière. Un geste que les fans ont adoré, notamment grâce au discours de l'Argentin, porté sur la volonté de mettre le feu au Vélodrome une fois que le public pourra revenir au stade. Sportif, institutionnel, social, économique... Décidément, Pablo Longoria semble savoir tout faire.