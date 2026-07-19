Coupe du Monde 2026 : la terrible stat de l’Argentine à la mi-temps de la finale

Pour le moment, le spectacle n’est pas vraiment au rendez-vous lors de la finale de la Coupe du Monde entre l’Argentine et l’Espagne. Une statistique terrible illustre le calvaire des Argentins durant la première période de cette finale. En effet, l’Albiceleste a bouclé les 45 premières minutes avec un total de zéro tir tenté.

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Complètement asphyxiés par la maîtrise technique de la Roja, les attaquants argentins ont été coupés du reste de l’équipe, s’avérant incapables d’inquiéter la défense adverse ou d’approcher les cages. Ce néant offensif s’est traduit de manière cinglante par un xG (Expected Goals) de 0.00 à la pause. Un chiffre inquiétant pour la troupe à Scaloni qui devra montrer un autre visage en seconde période pour espérer faire le back-to-back.