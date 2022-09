Bukayo Saka élu joueur anglais de l'année

Une belle récompense. Comme indiqué par la Fédération anglaise (FA) ce vendredi, Bukayo Saka a été élu meilleur joueur anglais de l'année 2021-2022. L'ailier droit d'Arsenal, auteur de 12 buts et 7 passes décisives en 43 apparitions l'an passé avec les Gunners, s'est vu remettre son trophée par des enfants à l'occasion d'une conférence de presse très spéciale.

La suite après cette publicité

« Je ne m'y attendais pas, honnêtement. Je suis honoré », a notamment lâché le lauréat de cette année. Formé dans le nord de Londres, Bukayo Saka poursuit son ascension fulgurante au Royaume de Sa Majesté. Le n°7 d'Arsenal enchaîne les prestations de qualité sous la houlette de Mikel Arteta. L'international anglais (18 capes, 4 buts) s'est aussi fait une place de choix dans le groupe de Gareth Southgate chez les Three Lions.

Congratulations to @BukayoSaka87 – your England Men's Player of the Year connected by @EE! 🏆 pic.twitter.com/BazFbieuFS