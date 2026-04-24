L’ancien président de Benfica s’est cassé un bras après un procès

Cette sortie du tribunal a pris une tournure inattendue pour Luís Filipe Vieira. En effet, d’après les informations de Record, l’ancien président de Benfica, âgé de 76 ans, a été acquitté dans le cadre du procès "Operation Blue Bag", une affaire de fonds occultes qui avait eu lieu entre 2015 et 2018. Quelques instants après l’annonce, celui-ci s’est présenté face aux médias et le drame est arrivé. Il a été victime d’une chute dans les escaliers… terminant contre un poteau métallique.

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Des journalistes présents sur place sont rapidement intervenus pour lui venir en aide et le relever. Malgré cette assistance immédiate, la douleur s’est rapidement intensifiée, devenant quasiment insupportable, ce qui a nécessité une prise en charge médicale comme l’indique la source. Les examens ont finalement révélé une fracture du bras droit au niveau du coude. En fin de compte, sa journée de mercredi n’a pas été très joyeuse.