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Ligue des Champions

LdC, Barça : Fermín López prévient l’Atlético de Madrid !

Par Allan Brevi
1 min.
Fermín López @Maxppp
Barcelone 4-1 Espanyol

Malgré une défaite à l’aller face à l’Atlético de Madrid (0-2), le FC Barcelone refuse d’abdiquer. Réduits à dix après l’expulsion de Pau Cubarsí avant la pause, les Catalans avaient totalement subi au Camp Nou, laissant les Colchoneros prendre une sérieuse option pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Mais la large victoire dans le derby face à l’Espanyol (4-1) est venue relancer la dynamique et redonner de la confiance à un groupe qui veut croire à l’exploit.

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Dans ce contexte, Fermín López a envoyé un message clair avant le déplacement au Metropolitano. « Ce sera difficile, mais nous sommes prêts à essayer. On y va ! », a lancé le milieu barcelonais, déterminé à renverser la situation face aux hommes de Diego Simeone. Conscients de l’ampleur du défi, les Blaugranas abordent ce match retour avec l’ambition de réaliser une performance renversante pour arracher leur qualification dans le dernier carré.

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