Vidéo : les supporters s’enflamment sur la première période de l’OM sur X !

Ce soir, l’Olympique de Marseille reçoit Brighton sur la pelouse du Vélodrome. Pour leur second match en Europa League, les Marseillais sont dirigés par un nouvel entraîneur, Gennaro Gattuso. Après une première contre le PSG où les Phocéens sont complètement passés à côté de la rencontre, l’OM retrouve son niveau contre les Seagulls durant la première période de ce match grâce à des buts de Mbemba et de Veretout. Il n’en faut pas plus pour les supporters phocéens pour exulter sur les réseaux sociaux.