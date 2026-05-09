Turquie : Galatasaray sacré champion pour la quatrième fois de suite

Galatasaray est une nouvelle fois au sommet du football turc. Grâce à sa victoire renversante face à Antalyaspor (4-2), le club stambouliote s’est assuré de terminer champion de Turquie avant même la dernière journée face à leur grand rival de Fenerbahçe, qui ont quatre points de retard. Menés à l’heure de jeu par une équipe qui lutte pour son maintien, les hommes d’Okan Buruk ont finalement trouvé les ressources pour inverser la rencontre et remporter un 26e titre de champion dans son histoire.

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Le grand artisan de ce succès se nomme Victor Osimhen. L’attaquant nigérian a inscrit un doublé décisif, dont un penalty à la 66e minute, permettant à Galatasaray de décrocher un quatrième titre consécutif en Süper Lig. Plusieurs stars de l’effectif comme Leroy Sané, Ilkay Gündogan, Mauro Icardi ou encore Sacha Boey ajoutent ainsi une nouvelle ligne à leur palmarès, Galatasaray étant le club détenteur de plus de de championnats remportés en Turquie.