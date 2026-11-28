Et si on assistait au retour du FC Hollywood ? Entre les déclarations par presse interposée de Karl-Heinz Rummenigge et Joshua Kimmich au sujet de Jamal Musiala, les nombreuses blessures, les rumeurs au sujet de Michael Olise, des résultats un peu plus en berne, et désormais l’affaire d’adultère de Manuel Neuer rendue publique, ce Bayern a tous les éléments pour imiter son grand frère des années 90. Il a justement été question de l’emblématique gardien de but, qui soigne actuellement une déchirure partielle d’un tendon du pied droit, en conférence de presse. Il aurait été aperçu en compagnie d’une kinésithérapeute du club, alors même que sa femme a récemment accouché de leur second enfant. L’affaire fait les choux gras de la presse en Allemagne et a forcément des conséquences sur la vie du club, obligeant Christoph Freund à intervenir.

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« Manu est de retour (à Munich). Il traverse évidemment une période difficile dans sa vie, avec cette dernière blessure. Manu veut passer le plus de temps possible avec l’équipe et être sur le terrain le plus souvent possible. Mais je pense que cette courte période d’absence, pendant laquelle il n’était pas là tous les jours dans la zone de rééducation, lui a fait plutôt du bien. Il semble positif maintenant. Il veut revenir, la douleur a diminué et il progresse bien, assure le directeur sportif ce vendredi. Les autres sujets relèvent de la vie privée de Manu, et je ne veux pas m’exprimer à ce sujet. Bien sûr, les informations circulent très vite de nos jours. Je pense qu’il faut toujours faire très, très attention à ce à quoi on s’associe quand on ne connaît pas les circonstances exactes. Je sais que c’est une déclaration assez générale, mais je pense qu’il est important d’être extrêmement prudent. »