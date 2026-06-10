DNCG : ça passe pour le RC Lens

Depuis quelques jours, la DNCG a commencé à auditionner les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 notamment pour contrôler leur bonne santé financière. Ce mercredi, la LFP a auditionné le RC Lens. Et dans la foulée, les Sang et Or ont communiqué pour expliquer que tout s’était très bien passé.

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«Dans le cadre de l’examen annuel de la situation des clubs au titre de la saison 2026/27, la direction du Racing s’est présentée ce mercredi devant la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels. À l’issue de cette audition, aucune mesure n’a été prononcée à l’encontre du club», explique le communiqué du club.