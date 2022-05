PSG : Kylian Mbappé explique son voyage polémique à Madrid

Interviewé ce mardi par Marca, le buteur du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé est revenu sur son voyage polémique à Madrid début mai. Le Français de 23 ans qui s’était rendu dans la capitale espagnole avec son coéquipier Achraf Hakimi, a expliqué qu’il ne regrettait pas ce déplacement, qui n’avait pas pour but de faire parler les gens, et qu’il avait tout fait pour que cette escapade madrilène reste un secret.

«Ce n'était pas une erreur. J'étais à Madrid parce qu'Achraf m'a dit d’aller à Madrid avec lui. Je le referai probablement. Je ne suis pas allé à Madrid pour que les gens parlent. Je suis allé avec Achraf sur un vol privé, nous avons changé nos noms et tout pour que personne ne me voie et puis nous sommes allés au restaurant et quelqu'un m'a prévenu. Mais je n'ai pas dit : "Oui, je vais à Madrid pour que tout le monde puisse me voir". Je suis allé directement, secrètement, avec mes amis et Achraf a payé le voyage pour que mon nom ne soit même pas dessus et que les gens ne me voient pas à l'aéroport. Je suis allé à l'hôtel, je me suis détendu, puis je suis allé au restaurant et tout le monde m'a vu. Mais c'était pour Achraf », a expliqué l’international tricolore qui a prolongé avec le PSG jusqu’en juin 2025.