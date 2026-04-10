Le PSG tisse sa toile autour de l’Araignée Julian Alvarez

Le Paris Saint-Germain est lancé dans le sprint final de sa saison. Outre le titre en Ligue 1, les pensionnaires du Parc des Princes sont toujours candidats à leur propre succession en Ligue des Champions. Après cela, il sera temps pour les dirigeants franciliens d’avancer sur le prochain mercato. Depuis quelques jours, la piste menant à Enzo Fernandez, en bisbille avec Chelsea, est avancée. D’autant que les Franciliens ont un avantage dans leur manche puisque l’agent de l’Argentin est un certain Javier Pastore. Ce qui faciliterait les éventuelles négociations. Hier, El Flaco a fait un point sur cette piste dans les colonnes du magazine Onze Mondial.

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« C’est normal qu’il y ait des rumeurs pour les liens que j’ai avec le PSG. Il va faire son Mondial cet été et il va finir sa saison avec Chelsea. Maintenant, on attend que Chelsea arrive à se qualifier en Ligue des Champions parce que lui, il veut jouer les meilleures compétitions et c’est un gagnant, et après on verra. Sincèrement, on ne pense pas à ça aujourd’hui.» Ce n’est pas le seul joueur argentin à être annoncé dans le viseur parisien. Ce vendredi, Sport assure que le club entraîné par Luis Enrique est bien sur la piste menant à Julian Alvarez. Ce n’est pas la première fois que son nom est cité dans la capitale.

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Le PSG ne lâche pas Alvarez

C’était déjà le cas quand il était à City. C’est toujours le cas depuis qu’il est à l’Atlético de Madrid. Sport affirme que le Paris Saint-Germain apprécie le joueur et suit sa situation avec une attention particulière. Mais il y a une forte concurrence pour le footballeur de 26 ans sous contrat jusqu’en 2030 avec les Colchoneros. Arsenal est sur les rangs. Idem pour le FC Barcelone, qui discute avec son entourage en coulisses depuis plusieurs mois maintenant. El Chiringuito a d’ailleurs annoncé dans la nuit que les Blaugranas ont prévu d’ouvrir les discussions la semaine prochaine après le match retour de Ligue des Champions.

Mais pour le PSG comme pour les autres clubs intéressés par sa signature, il faudra avoir les reins et les nerfs solides. L’Atlético de Madrid ne compte pas se séparer de son attaquant, auteur de 18 buts et 9 assists en 45 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Une prolongation de contrat de l’Araignée n’est d’ailleurs pas du tout à exclure. Cela n’empêche pas les champions de France et d’Europe ainsi que d’autres clubs de tisser leurs toiles autour du joueur. Il reste à savoir qui l’attrapera dans ses filets.