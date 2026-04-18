Troyes : l’insolente réussite de Tawfik Bentayeb !

C’est une sensation qui marque les esprits en Ligue 2 depuis le début de saison. Recruté par Troyes cet été, le jeune Tawfik Bentayeb affole les compteurs. Ce samedi, il a encore été excellent en inscrivant l’unique but du match entre Troyes et Boulogne. Son 17 buts (3 passes décisives) de la saison en 25 matches et qui permet aux Troyens de rester en tête de la Ligue 2 avec 4 longueurs d’avance sur Saint-Etienne. Sa nouvelle réalisation du jour confirme sa grosse forme cette saison. Et pour les suiveurs de la Ligue 2, son passage à Rodez l’année passé avait déjà été prometteur.

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Encore plus quand on connait son histoire pour le moment surprenante. Le jeune Marocain, formé à l’Académie Mohammed VI comme Nayef Aguerd ou encore Azzedine Ounahi, était annoncé comme un jeune joueur à suivre au pays il y a quelques années. Mais malgré des intérêts en France, il n’avait pas passé le cap et avait un peu disparu des radars faisant ses armes dans le championnat marocain. Le train a finalement fini par repasser après s’être armé de patience. Son club de l’Union Touarga, bien que gourmand financièrement, avait accepté de le libérer en prêt payant du côté de Rodez en Ligue 2. Résultat : 10 buts en 29 matchs de Ligue 2 pour une première saison en Europe, à 23 ans, dans un club sans grands moyens.

L’US Touarga possède encore le joueur

De retour au Maroc l’été dernier à la fin de son prêt, Tawfik Bentayeb espérait sans doute retrouver vite une expérience en France. Mais là encore, de manière assez surprenante, il a dû s’armer de patience et a finalement retrouvé un challenge en toute fin de mercato dans un deal surprenant. Si c’est finalement Troyes qui a raflé la mise, le club aubois n’a pu négocier qu’un prêt (payant) sec d’une saison avec l’Union Touarga, sans option d’achat alors que le joueur voulait s’inscrire sur la durée à Troyes. Le club marocain, qui pointe à l’avant-dernière place de Botola (championnat marocain) cette saison a souhaité conserver les droits du joueur misant sur une explosion de sa valeur cet été pour récupérer un beau chèque (et a accepté de donner un pourcentage à Troyes sur la future vente).

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Un choix payant puisque depuis, Bentayeb écrase tout sur son passage dans l’antichambre du foot français. Meilleur buteur de Ligue 2, il a également le meilleur ratio buts par match de la saison (0,68 buts par match). Avec Détourbet, il forme un duo que peu de clubs de Ligue 2 peuvent avoir. Si Troyes parvient à confirmer dans le sprint final, la montée sera bien plus qu’un rêve. Et dans ce cas, l’avenir de Bentayeb sera au centre des débats. Le buteur de 24 ans, dont le prêt expire en juin prochain, sera forcément l’une des bonnes opportunités à saisir. Et l’ESTAC devra sortir le chéquier s’il souhaite le garder en Ligue 1. En attendant, c’est l’US Touarga qui se frotte les mains…