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Branco van den Boomen proche d’un retour à Angers

Par Maxime Barbaud
1 min.
Branco van den Boomen avec Angers @Maxppp

C’est un joli coup qu’est en train de réaliser Angers. D’après le média néerlandais Voetbal International, le club français est sur le point de faire revenir Branco Van den Boomen (30 ans). Le milieu de terrain a trouvé un accord de principe avec le SCO et n’est plus tenu de se présenter à la reprise de l’entraînement à l’Ajax.

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Son transfert définitif est en très bonne voie. Les deux directions travaillent pour trouver un accord pour ce transfert. L’ancien Toulousain a encore une année de contrat à l’Ajax, qui l’avait déjà prêté au SCO sur la seconde partie de saison. Il avait participé à 15 matchs de Ligue 1 pour une passe décisive.

Pub. le - MAJ le
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