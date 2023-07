Chelsea va verser 10 millions d’euros à l’UEFA !

Alors que la Juventus Turin a été lourdement sanctionné par l’UEFA ce vendredi en étant exclue de la prochaine Ligue Europa Conférence, d’autres ont pu trouver un terrain d’entente avec l’institution européenne de football. En effet, également dans le viseur, Chelsea a trouvé un accord avec l’UEFA et a écopé d’une amende de 10 millions d’euros pour "soumission d’informations financières incomplètes" à l’époque de Roman Abramovich.

«Chelsea a pleinement coopéré et aidé l’UEFA dans son enquête sur ces questions et, à la suite d’une analyse par l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA, le club a conclu un accord de règlement avec l’UEFA. En vertu de cet accord, le club doit verser une contribution financière de 10 millions d’euros à l’UEFA sous forme de paiement fixe. Conformément aux principes fondamentaux du groupe de propriété du club en matière de conformité et de transparence totales avec ses régulateurs, nous sommes reconnaissants que cette affaire ait été conclue par une divulgation proactive d’informations à l’UEFA et un règlement qui résout entièrement les problèmes signalés. Nous tenons à exprimer notre gratitude à l’UEFA pour son examen de cette question. Chelsea attache une grande importance à sa relation avec l’UEFA et se réjouit de développer cette relation dans les années à venir.», peut-on lire dans le communiqué des Blues.

