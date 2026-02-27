Une candidate aux municipales de Marseille promet une finale de Ligue des Champions au Vélodrome

Une finale de Ligue des Champions au Vélodrome ? Cela peut en effet faire rêver certains supporters. C’est d’ailleurs l’idée de Martine Vassal, candidate aux municipales de la ville de Marseille en tête de la liste « une Génération pour Marseille ». La plus grande compétition européenne dans le stade Vélodrome est effectivement très demandée par le parti, qui a ainsi réalisé une vidéo sur X, notifiant cette réelle intention pour l’année 2030 ou 2031. « Ramener la coupe d’Europe à la maison, c’est possible à Marseille. Entre cet été et 2027, l’UEFA va lancer le processus de sélection de la ville hôte des finales de Ligue des champions de 2030 et 2031 et Marseille doit être candidate ».

Pour la cité phocéenne, cette situation serait un grand plus. À noter que le bénéfice serait conséquent. « Une finale de Ligue des Champions, c’est 90 millions d’euros directement injectés dans notre économie, en trois jours. C’est 400 millions de téléspectateurs en moyenne, c’est un truc fantastique. Et avec Martine Vassal, dès le premier jour de notre mandat, on construira cette candidature. Il faut que ces événements servent vraiment les Marseillais et pour longtemps », ont-ils souligné.