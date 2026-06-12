Nico Schlotterbeck répond cash sur le Real Madrid

Cette semaine, la presse allemande a révélé que le Real Madrid veut faire une offre pour Nico Schlotterbeck. Malgré la signature prochaine d’Ibrahima Konaté ou encore la prolongation à venir d’Antonio Rüdiger, José Mourinho voudrait encore renforcer sa défense avec le joueur de 26 ans qui a prolongé son contrat jusqu’en 2031 au Borussia Dortmund il y a quelques semaines.

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Actuellement avec la sélection allemande pour participer à la Coupe du Monde, Schlotterbeck a été invité à s’exprimer sur l’intérêt des Merengues. « Oui, bien sûr, on apprend ces choses par les médias, mais fondamentalement, comme je l’ai dit il y a quelques semaines, toute l’attention est maintenant concentrée sur la Coupe du Monde, sur le premier match. » Le joueur préfère botter en touche et se concentrer sur la Coupe du Monde 2026 plutôt que sur le mercato. Et il a bien raison.