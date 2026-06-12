Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Nico Schlotterbeck répond cash sur le Real Madrid

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Schlotterbeck @Maxppp

Cette semaine, la presse allemande a révélé que le Real Madrid veut faire une offre pour Nico Schlotterbeck. Malgré la signature prochaine d’Ibrahima Konaté ou encore la prolongation à venir d’Antonio Rüdiger, José Mourinho voudrait encore renforcer sa défense avec le joueur de 26 ans qui a prolongé son contrat jusqu’en 2031 au Borussia Dortmund il y a quelques semaines.

La suite après cette publicité

Actuellement avec la sélection allemande pour participer à la Coupe du Monde, Schlotterbeck a été invité à s’exprimer sur l’intérêt des Merengues. « Oui, bien sûr, on apprend ces choses par les médias, mais fondamentalement, comme je l’ai dit il y a quelques semaines, toute l’attention est maintenant concentrée sur la Coupe du Monde, sur le premier match. » Le joueur préfère botter en touche et se concentrer sur la Coupe du Monde 2026 plutôt que sur le mercato. Et il a bien raison.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Dortmund
Nico Schlotterbeck

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Dortmund Logo BV Borussia 09 Dortmund
Nico Schlotterbeck Nico Schlotterbeck
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier