FC Barcelone, Ballon d’Or : la sale semaine de Lamine Yamal

Il y a des semaines plus faciles que d’autres et Lamine Yamal l’a sûrement bien compris. Mardi dernier, l’ailier droit du FC Barcelone était attendu au tournant. En Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, le joueur de 19 ans a traversé le match comme un fantôme pendant une heure. S’il a mieux terminé et inscrit un but, il n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe (4-2). Un revers difficile à digérer, mais il le fallait, car ce dimanche, les Blaugranas affrontaient le Real Madrid lors du Clasico.

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Lamine Yamal a pour le coup totalement raté sa prestation et a d’ailleurs été crédité d’un triste 3/10 dans nos notes de la rencontre. «C’était un match taillé à sa mesure, mais le costume était trop grand ce soir. Il a affiché une confiance presque insolente dans sa gestuelle face à Cucurella mais n’a quasiment jamais été capable de prendre à défaut la défense madrilène. Il loupe un face-à-face en or qu’il ne cadre même pas (44e). Ses 15 dernières minutes sont paradoxalement ses moins mauvaises, mais il a quand même péché dans la finition», avait-on écrit à son sujet. Pour oublier les terrains, la cérémonie, du Ballon d’Or 2026 tombait à pic ce lundi. Prétendant à la victoire, Lamine Yamal pensait pouvoir l’emporter.

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Lamine Yamal frustré au Ballon d’Or

Vainqueur de la Liga et de la Coupe du Monde 2026 tout en ayant été élu meilleur joueur du championnat espagnol, il avait des arguments en sa faveur pour l’emporter. Toutefois, cela n’a pas suffi et Harry Kane l’a emporté devant Kylian Mbappé. Lamine Yamal s’est contenté de la troisième place, provoquant la consternation en Catalogne. «Nous pensons que Lamine Yamal mérite le Ballon d’Or pour son talent individuel et pour les titres remportés. Cela nous ferait vraiment de la peine pour lui. Nous n’avons rien su. Ils sont très discrets et tout cela est resté très secret. Nous soutiendrons Lamine, tous ensemble, afin qu’il puisse remporter ce prix l’année prochaine», lâchait d’ailleurs son président Joan Laporta.

Son sélectionneur Luis De La Fuente a également tenu un discours similaire en expliquant que ce n’est qu’une question de temps pour qu’il remporte ce trophée : «Lamine Yamal remportera de nombreux Ballons d’Or. Il doit simplement rester calme, c’est un joueur fantastique.» S’il faudra évacuer les frustrations vécues cette semaine, Lamine Yamal n’est pas reparti les mains vides de la cérémonie du Ballon d’Or. Lauréat du trophée Raymond Kopa qu’il a glané pour la troisième fois de suite, l’ailier espagnol a été récompensé pour sa précocité et sa régularité. Toutefois, c’est un petit coup d’arrêt dans son début de saison exceptionnel, lui qui compte 10 buts et 10 passes décisives en 13 matches cette saison. La réception du Deportivo Alavés ce samedi sera l’occasion pour lui de sortir la tête de l’eau après ces quelques jours compliqués.