La greffe peine à prendre pour Mauricio Pochettino chez les Red Devils. Pour son troisième match à la tête de Manchester United, le coach argentin a concédé une nouvelle humiliation ce samedi, sa deuxième après celle vécue à Anfield le week-end dernier contre Liverpool dans les mêmes proportions (4-0). Cette fois, c’est à Old Trafford et face à Brentford, 6e de Premier League avant le coup d’envoi, que les Mancuniens ont mordu la poussière (0-4 également). Callum Wilson, jamais buteur encore cette saison, s’est offert un doublé en l’espace de treize minutes, à chaque fois sur une passe de l’ancien Lorientais Dango Ouattara (19e, 32e).

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Sur le premier, il avait déjà placé la barre très haut en matière d’esthétisme avec cette déviation en une touche du Burkinabé puis cet enchainement supersonique à l’entrée de la surface. Le deuxième était, lui, un modèle du genre sur le plan collectif avec un enchainement de passes depuis le gardien. Mais il n’en fallait véritablement qu’une seule pour transpercer le bloc mancunien. En fin de rencontre, Kristoffer Ajer faisait la décision sur corner en profitant de la passivité assez sidérante des locaux (82e, 0-3). L’international allemand Kevin Schade finissait même le travail d’une facilité déconcertante après un ballon piqué délicieux (90+1e, 0-4). Une séquence qui donnait l’impression d’assister à une opposition entre adultes et enfants. Au classement, Manchester United reste 19e, tandis que Brentford grimpe à la 5e place. Dans l’autre rencontre de l’après-midi, Leeds s’est imposé face au promu Coventry (3-0), grâce à des buts de Calvert-Lewin (40e) et Longstaff (45e, 66e).