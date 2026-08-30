Real Madrid - Málaga : les compositions officielles
Le Real Madrid reçoit Málaga ce dimanche à 17h au Santiago Bernabéu, dans le cadre de la troisième journée de Liga. Pour cette rencontre, José Mourinho peut compter sur une équipe particulièrement offensive. Les Madrilènes évoluent en 4-2-3-1 avec Courtois dans les cages. Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen et Cucurella composent la défense. Camavinga, Valverde et Bellingham occupent l’entrejeu. Devant, Brahim Díaz et Vinícius Jr accompagnent Kylian Mbappé.
Málaga s’organise en 4-2-3-1 avec Alfonso Herrero, capitaine, dans les buts. Puga, Einar Galilea, Ángel Recio et Rafita composent la défense. Izan Merino et Carlos Dotor forment le double pivot. Joaquín Muñoz, Rafa Rodríguez et David Larrubia évoluent derrière Chupe, seul en pointe.
Les compositions
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