Menu Rechercher
Commenter 9

Real Madrid - Málaga : les compositions officielles

Par El-Hadji Loum
1 min.
José Mourinho @Maxppp
Real Madrid 3-0 Malaga

Le Real Madrid reçoit Málaga ce dimanche à 17h au Santiago Bernabéu, dans le cadre de la troisième journée de Liga. Pour cette rencontre, José Mourinho peut compter sur une équipe particulièrement offensive. Les Madrilènes évoluent en 4-2-3-1 avec Courtois dans les cages. Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen et Cucurella composent la défense. Camavinga, Valverde et Bellingham occupent l’entrejeu. Devant, Brahim Díaz et Vinícius Jr accompagnent Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Málaga s’organise en 4-2-3-1 avec Alfonso Herrero, capitaine, dans les buts. Puga, Einar Galilea, Ángel Recio et Rafita composent la défense. Izan Merino et Carlos Dotor forment le double pivot. Joaquín Muñoz, Rafa Rodríguez et David Larrubia évoluent derrière Chupe, seul en pointe.

Les compositions

Real Madrid

4-2-3-1
Officielle

Malaga

4-2-3-1
Officielle
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Malaga
Real Madrid

En savoir plus sur

Malaga Logo Malaga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier