Coupe du Monde 2026, Tunisie : la nouvelle sortie forte d’Hervé Renard sur son avenir

Arrivé en urgence pour tenter de sauver une Coupe du Monde qui tournait déjà au fiasco pour la Tunisie, Hervé Renard savait que la mission s’annonçait délicate. Après la lourde défaite inaugurale contre la Suède (5-1), la Fédération tunisienne avait décidé de se séparer de Sabri Lamouchi en pleine compétition pour confier les clés de la sélection au technicien français. Un choix fort destiné à relancer une équipe en pleine crise sportive et institutionnelle. Présenté comme le visage du renouveau du football tunisien, Renard avait accepté cette mission commando pour le Mondial avec la possibilité d’inscrire son projet dans la durée. Mais malgré l’optimisme affiché par certains médias tunisiens, l’instabilité chronique de la fédération rendait déjà cette perspective très incertaine. Et la première sortie de l’ancien sélectionneur du Maroc a rapidement ramené tout le monde à la réalité avec une lourde correction infligée par le Japon (4-0).

La suite après cette publicité

À la veille du dernier match face aux Pays-Bas, Hervé Renard s’est présenté devant les médias pour dresser un premier constat sans détour. Le Français a d’abord tenté d’expliquer les difficultés actuelles de la sélection tunisienne. « Il est toujours difficile d’expliquer tout ce qui se passe dans le football. Si la confiance disparaît, on ne joue plus comme avant. Ils ont fait beaucoup mieux lors des qualifications, et ils avaient également fait beaucoup mieux lors de la précédente Coupe du Monde. Mais c’est une période très difficile pour l’équipe tunisienne. Cela arrive parfois dans le football. Nous devons donc rester forts et terminer la Coupe du Monde du mieux possible. Il faut prendre nos responsabilités, finir cette compétition du mieux possible. » Avant de poursuivre sur l’état d’esprit attendu de ses joueurs : « Quand vous dites que certains ont la tête ailleurs… Dans le foot, il faut avoir de la fierté. Même quand c’est plus dur, il faut être à la hauteur pour soi-même, être digne jusqu’au bout. J’espère que l’on aura cette fierté face aux Pays-Bas. »

«J’ai eu honte après le match contre le Japon»

Mais c’est évidemment sa situation personnelle qui était également au centre des discussions alors qu’il reste coté en Afrique et que le conserver serait un gros coup pour la Tunisie. Interrogé sur son avenir à la tête des Aigles de Carthage, Renard a laissé la porte ouverte tout en rappelant que sa priorité restait la fin de la compétition. « Mon avenir ? Il faut se concentrer sur le dernier match. Après viendra le temps du bilan. Pour tous. Pour la fédération, je suis ouvert aux discussions, prêt à écouter le projet. Mais ce n’est pas le mot d’ordre. Je suis venu pour une mission pendant le Mondial. On avait préparé le match contre le Japon du mieux possible, et on a été menés après 3 minutes, donc je ne suis pas du tout satisfait. Peut-être pas satisfait du message passé, car il n’a pas été entendu visiblement. Je n’ai pas l’habitude de chercher des excuses. Après le match du Japon, j’ai eu honte vis-à-vis du public tunisien, c’est ce sentiment de honte qui m’a animé, plutôt que l’avenir. Concentrons-nous sur le dernier match pour aller chercher quelque chose de difficile mais nécessaire. »

La suite après cette publicité

Puis le technicien de 57 ans a livré une réflexion plus personnelle qui pourrait déjà donner un indice sur la suite de sa carrière. « L’Arabie saoudite, c’était bien. Mais l’Afrique me manquait. Je ne sais pas ce que sera mon futur, mais je pense que je resterai sur ce continent. C’est difficile à expliquer, mais c’est ce sentiment que j’ai ici. C’est peut-être lié au respect que les gens ont pour moi ici. On en parlera plus tard, mais je me sens bien ici. » Une déclaration qui ne garantit pas son maintien à la tête de la Tunisie, mais qui confirme au moins une chose : malgré un début catastrophique et une élimination quasiment actée, Hervé Renard ne ferme aucune porte pour la suite.