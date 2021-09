EdF : le coup de gueule de la mère de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Face à la rumeur, le clan Mbappé a réagi. Quelques semaines après la fin de l’Euro, le journaliste du Figaro, Baptiste Deprez affirmait dans un ouvrage que la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, avait tenu des réunions secrètes avec quelques journalistes pendant la compétition avec pour objectif d’évoquer les coulisses de la sélection. Des propos face auxquels la mère de l’attaquant du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France a vivement réagi sur son compte Twitter.

« Faux secrets et vraie tromperie/. Maintenant que je suis dans le « milieu » depuis quelque temps, je crois connaître un peu les codes et les règles. Mais je ne me ferai jamais à la malhonnêteté ni à la malveillance. Prétendre que j’aurais organisé des réunions secrètes avec des journalistes à des fins plus ou moins complotistes est un non-sens total. Parce que je sais que si je veux garder un secret, j’évite de le partager avec des professionnels des médias. (S’il y a bien eu quelques réunions informelles avec certains journalistes, il s’agissait juste de prises de contact classiques de courtoisie, rien de plus). Si cet extrait mensonger et grossier réussissait malgré tout à tromper son monde, puisse l’auteur accepter l’idée de reverser une partie de ses gains à la Fondation Premier de Cordée dont Kylian est l’un des parrains. Promis, on ne garderait pas l’initiative secrète. Fayza, avec un y. Cordialement. » C'est dit.