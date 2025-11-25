Real Madrid : la blague du coach de l’Olympiakos sur Mbappé

L’entraîneur de l’Olympiakos, José Luis Mendilibar, a été interrogé en conférence de presse sur la meilleure manière de « stopper » Kylian Mbappé, un sujet devenu récurrent à l’approche du choc contre le Real Madrid. Avec son franc-parler habituel, le technicien espagnol a d’abord esquivé toute recette miracle : « comment peut-on arrêter Mbappé ? Je ne sais pas… S’il reste trois matchs sans marquer, certains diront qu’il est à bout de souffle, non ? » a-t-il glissé, sourire en coin.

Mendilibar n’a toutefois pas manqué de rappeler la dangerosité permanente du Français, même lorsqu’il traverse une période moins prolifique. « Qu’il continue comme ça, oui… mais on sait très bien que même un Mbappé qui ne marque pas reste décisif, » a-t-il prévenu, insistant sur l’importance d’un bloc compact et discipliné. L’Olympiakos s’attend donc à un défi colossal, mais l’entraîneur assure que son équipe jouera « sans complexe » face aux Madrilènes.