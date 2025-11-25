Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

Real Madrid : la blague du coach de l’Olympiakos sur Mbappé

Par Valentin Feuillette
1 min.
Mbappé lors du match Liverpool-Real Madrid @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ SPORT
Olympiakos Real Madrid Voir sur CANAL+ SPORT

L’entraîneur de l’Olympiakos, José Luis Mendilibar, a été interrogé en conférence de presse sur la meilleure manière de « stopper » Kylian Mbappé, un sujet devenu récurrent à l’approche du choc contre le Real Madrid. Avec son franc-parler habituel, le technicien espagnol a d’abord esquivé toute recette miracle : « comment peut-on arrêter Mbappé ? Je ne sais pas… S’il reste trois matchs sans marquer, certains diront qu’il est à bout de souffle, non ? » a-t-il glissé, sourire en coin.

La suite après cette publicité

Mendilibar n’a toutefois pas manqué de rappeler la dangerosité permanente du Français, même lorsqu’il traverse une période moins prolifique. « Qu’il continue comme ça, oui… mais on sait très bien que même un Mbappé qui ne marque pas reste décisif, » a-t-il prévenu, insistant sur l’importance d’un bloc compact et discipliné. L’Olympiakos s’attend donc à un défi colossal, mais l’entraîneur assure que son équipe jouera « sans complexe » face aux Madrilènes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Olympiakos

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Olympiakos Logo Olympiakos Pirée
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier