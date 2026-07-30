John Stones débarque à l’Inter Milan

Libre après la fin de son contrat avec Manchester City, John Stones (32 ans) a décidé de rejoindre un autre club ambitieux. Le défenseur central anglais qui a été 3e de la Coupe du Monde 2026 vient de s’engager pour deux ans du côté de l’Inter Milan.

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Finalmente a casa.

Date il benvenuto al nuovo interista 🖤💙



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«Le défenseur né en 1994 a signé un contrat avec le club nerazzurri jusqu’au 30 juin 2028. Après 32 ans en Angleterre, John Stones est prêt pour une nouvelle aventure. Italie, Milan : un nouvel environnement, un nouveau championnat à aborder fort de la riche expérience acquise tout au long de sa carrière. Pour la première fois, il portera non seulement le bleu, mais aussi le noir. Des terrains de Barnsley à la pelouse de San Siro, après avoir marqué l’histoire à Manchester : John Stones est un nouveau joueur de l’Inter» peut-on lire dans un communiqué.