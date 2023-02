Le choix fort de Chelsea pour Graham Potter, Liverpool toujours traumatisé par les incidents du Stade de France

Potter renforcé malgré la mauvaise passe

Du côté de l’Angleterre, Chelsea a mis le paquet sur le marché des transferts cet hiver, sans grand résultat pour l’instant. Le coach Graham Potter est en grande difficulté ces dernières semaines avec 7 défaites en 10 matchs. Pourtant Chelsea a fait un choix fort concernant son avenir. C’est une information du Daily Telegraph, qui explique que les nouveaux propriétaires donnent toujours leur soutien au coach actuel. Todd Boehly est derrière son entraîneur qui devra tout de même se montrer ce dimanche face à Tottenham !

La France est toujours la risée de l’Europe

Du côté de la presse française, les fans de Liverpool sont « toujours en colère », après les incidents du stade de France, lors de la dernière finale de la Ligue des Champions… Le journal L’Équipe a rencontré plusieurs supporters des Reds qui restent traumatisés par cette soirée chaotique ! D’ailleurs, les fans anglais et leur colère font également les gros titres du Parisien. « On demande toujours des excuses », rapporte le canard local…

17 ans d’attente pour les Italiens

En Italie, la Ligue des Champions est déjà dans toutes les têtes ! Elle fait par exemple la Une de La Gazzetta dello Sport ce mardi, car le Napoli joue ce soir, face à l’Eintracht Francfort ! Ce sont bien les Napolitains qui semblent favoris. « Notre Coupe », s’enflamme même le journal au papier rose, car avec l’Inter, qui jouera demain, et l’AC Milan qui a battu Tottenham 1-0 la semaine dernière, la Serie A pourrait compter 3 clubs en quart de final de la Champions League, ce qui n’est plus arrivé depuis 2006 ! L’Inter affrontera Leipzig demain, une qualification est donc possible aussi pour le club lombard. La Coupe d’Europe fait également les gros titres du Corriere dello Sport, et surtout : « le cri de Naples »… Car les hommes de Luciano Spalletti pourraient écrire l’histoire du club, puisqu’ils n’ont jamais passé les huitièmes de finale de C1 depuis la création du Napoli !