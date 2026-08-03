Liverpool accélère pour boucler 4 transferts

Dimanche soir, Liverpool s’est incliné en amical face à Leeds (2-4). Une défaite qui inquiète une partie de la presse anglaise. Mais Andoni Iraola, lui, estime que cette défaite est une bonne leçon. « Je pense que nous avons appris beaucoup de choses. Évidemment, ce n’est pas le résultat que nous espérions, mais je pense que c’était probablement le match amical le plus utile que nous ayons joué. Nous avons joué de manière positive en première mi-temps et de manière négative en seconde mi-temps. Nous avons beaucoup appris aujourd’hui (hier) et je pense que nous pouvons en tirer de bonnes conclusions et résoudre certains problèmes. » Notamment dans le secteur défensif, où les Reds ont quelques blessés.

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Le LFC veut aller vite pour Barcola

Le nouvel homme fort du LFC compte aussi sur le mercato pour apporter du sang frais à son équipe. Pour le moment, seul Víctor Muñoz a rejoint l’écurie anglaise contre un chèque de 40 M€. Après un marché estival record en 2025, les pensionnaires d’Anfield, qui avaient dépensé environ 500 M€, sont plus prudents cette année. Ce qui surprend et préoccupe les fans qui s’attendaient de nouveau à un mercato animé. Cela risque de bouger dans les prochains jours puisque Liverpool veut recruter un élément offensif. Yan Diomandé (RB Leipzig) a longtemps été la priorité. Mais l’Ivoirien va rejoindre le Real Madrid, sauf retournement de surprise. Dans le même temps, le LFC pousse en coulisses pour recruter Bradley Barcola.

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Comme révélé par nos soins, le Français est intéressé par l’idée de rejoindre les Reds, lui qui n’a pas accepté de prolonger au PSG. Un club qui est désormais ouvert à sa vente. Mais pas à n’importe quel prix. Certains médias ont parlé de 170 M€. D’autres ont évoqué un montant de 150 M€. Quoi qu’il arrive, les Reds ne sont pas disposés (pour le moment) à mettre cette somme. The Telegraph a indiqué que les Anglais vont formuler une offre de 130 M€. Sky Sports assure, de son côté, que Liverpool ne mettra pas plus de 115 M€. Ce qui est sûr, c’est que le club de la Mersey, qui veut négocier à la baisse selon le Liverpool Echo, a fait de l’ancien joueur de l’OL sa priorité offensive. Le média anglais confirme d’ailleurs notre information en précisant que Barcola veut signer là-bas.

Plusieurs ventes sont espérées rapidement

La publication anglaise ajoute au passage que le PSG et Luis Enrique veulent d’abord finaliser l’arrivée de son remplaçant avant de l’autoriser à s’en aller si toutes les conditions sont réunies. Le journaliste Fabrizio Romano précise que les discussions vont se poursuivre durant les prochains jours et que Liverpool espère conclure le deal très vite. Mais c’est le PSG qui donne le ton dans ce dossier. Dans le même temps, l’écurie de Premier League avance sur le transfert de Fikayo Tomori afin de renforcer son secteur défensif. Sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en 2027, l’Anglais est très apprécié par Liverpool, qui a des besoins urgents derrière. Le club avance aussi sur 2 transferts, cette fois-ci dans le sens des départs.

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Curtis Jones est plus que jamais poussé vers la sortie, alors qu’il ne lui reste qu’une année de contrat. L’Inter est revenu à la charge pour un transfert d’environ 35 M€. Le LFC veut 40 M€ pour son joueur, dont le départ est espéré aussi dans la semaine. Le départ d’Harvey Elliott, dont le nom revient à Leeds et à Leipzig, est aussi vivement souhaité d’après le Liverpool Echo. Le média cite aussi le nom de Federico Chiesa, qui a été dragué par l’Atlético de Madrid. Mais comme expliqué sur notre site, l’Italien est déterminé à s’imposer sous les ordres d’Iraola. Un technicien qui s’attend donc à du mouvement durant les prochains jours, aussi bien dans le sens des départs avec au moins deux joueurs concernés, que dans celui des arrivées avec notamment Bradley Barcola. L’été promet d’être encore agité sur les bords de la Mersey.