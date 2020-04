Rudi Garcia ouvre la porte à un retour à la Roma

Sous contrat à l'OL jusqu'en juin 2021, Rudi Garcia (56 ans) est déjà en poste actuellement. Coach avant cela à Dijon, à Le Mans, au LOSC, à la Roma et à l'OM, l’entraîneur n'oublie pas d'où il vient. Dans un entretien accordé à Sky Sport Italia, il évoque d'ailleurs son passé et n’écarte pas l'idée d'un retour un jour dans la capitale italienne.

«Revenir à la Roma ? Il ne faut jamais dire jamais. Pour l’instant, je suis très bien à l’OL et je veux gagner quelque chose ici. C’est un grand club français et européen. Si j'ai eu des contacts pour revenir en Italie ? Non, il y en a eu depuis mon départ de la Roma », a commenté Garcia, qui visiblement n'a pas été oublié par les tifosi de la Roma durant son passage entre 2013 et 2016.