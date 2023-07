PSG : pourquoi le FC Barcelone ne veut pas entendre parler de Neymar

La suite après cette publicité

Si on avait demandé il y a encore deux ou trois ans au FC Barcelone s’il souhaitait récupérer Neymar, la réponse aurait été évidente : oui. Les Catalans ont d’ailleurs tenté à de nombreuses reprises de faire revenir le Brésilien, sans succès, puisque ces dernières années, le club de la capitale n’a jamais voulu lâcher la star de la Canarinha. Mais la donnne a changé dernièrement.

Le PSG a désormais envie de faire table rase du passé récent et Neymar fait partie des joueurs qui doivent partir pour démarrer un nouveau cycle. Même si, l’arrivée de Luis Enrique pourrait changer la donne, dans la mesure où l’Espagnol connaît bien le joueur qu’il a eu sous ses ordres à Barcelone. Tout comme son salaire conséquent est un obstacle pour ses potentiels prétendants.

Le Barça n’en veut pas

Et selon Mundo Deportivo, il a bien été proposé au Barça cet été, comme cela avait déjà été indiqué par plusieurs médias. En revanche, le journal espagnol nous dévoile les raisons pour lesquelles le Barça et Xavi ont recalé le Brésilien. Il y a des raisons financières, premièrement, qui sont évidentes au vu de la situation actuelle du champion d’Espagne.

Les affaires qui ont mené les deux parties en justice ces dernières années n’aident pas, et le Barça veut construire son avenir autour d’autres joueurs, dont son compatriote Vitor Roque. Mais surtout, le Barça estime que l’arrivée du Parisien pourrait enflammer le vestiaire, et pas en bien. Alors que le groupe barcelonais se porte bien et est présenté comme très uni, la direction redoute que Neymar vienne gâcher tout ça et poser des problèmes. Comme ça, c’est clair.