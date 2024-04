Chelsea : Mauricio Pochettino donne des nouvelles de Christopher Nkunku

Absent depuis plus d’un mois, Christopher Nkunku ne se sort pas de ses blessures. Le Français de 26 ans blessé au genou pendant toute la première partie de saison, puis à la hanche en janvier, est actuellement aux soins pour une blessure à l’ischio-jambiers. Pour Mauricio Pochettino, son entraîneur à Chelsea, sa reprise avec le groupe n’est pas encore à l’ordre du jour.

« Pour le moment, il ne s’entraîne pas avec nous. Il récupère et cela prend plus de temps que prévu. Il a joué la finale de la Coupe de la Ligue et nous avons découvert par la suite qu’il y avait un problème. Nous espérons qu’il pourra à nouveau être impliqué dès que possible », a-t-il expliqué en conférence de presse. Arrivé pour 60 millions d’euros cet été, Christopher Nkunku n’a participé qu’à dix matches au total toutes compétitions confondues cette saison.