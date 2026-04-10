Menu Rechercher
Commenter 2
Premier League

Tottenham : Roberto De Zerbi n’a pas de clause de départ dans son contrat

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Roberto De Zerbi @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ SPORT 360
Sunderland Tottenham Voir sur CANAL+ SPORT 360

Peu de temps après son départ de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a choisi de rebondir à Tottenham. Un choix pas simple, car les Spurs sont dix-septièmes du classement, avec un petit point d’avance sur le premier relégable. Dimanche, Tottenham s’apprête à lancer sa mission sauvetage contre Sunderland, l’occasion pour RDZ d’annoncer qu’il n’y a aucune clause de départ en cas de relégation dans son contrat.

La suite après cette publicité

« Je pense que pour rester en Premier League, cela doit être clair pour tout le monde, car je veux travailler en Premier League. Je pense que je mérite de travailler en Premier League. Mais l’essentiel, c’est que mon travail va au-delà du championnat. Quoi qu’il en soit, si je signe mon contrat en avril, je devrai être prêt à rester quoi qu’il arrive la saison prochaine. Je veux rester concentré sur Sunderland et les six autres matchs. Mais mon idée est très claire », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Tottenham
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Tottenham Logo Tottenham
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier