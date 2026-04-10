Tottenham : Roberto De Zerbi n’a pas de clause de départ dans son contrat

Peu de temps après son départ de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a choisi de rebondir à Tottenham. Un choix pas simple, car les Spurs sont dix-septièmes du classement, avec un petit point d’avance sur le premier relégable. Dimanche, Tottenham s’apprête à lancer sa mission sauvetage contre Sunderland, l’occasion pour RDZ d’annoncer qu’il n’y a aucune clause de départ en cas de relégation dans son contrat.

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« Je pense que pour rester en Premier League, cela doit être clair pour tout le monde, car je veux travailler en Premier League. Je pense que je mérite de travailler en Premier League. Mais l’essentiel, c’est que mon travail va au-delà du championnat. Quoi qu’il en soit, si je signe mon contrat en avril, je devrai être prêt à rester quoi qu’il arrive la saison prochaine. Je veux rester concentré sur Sunderland et les six autres matchs. Mais mon idée est très claire », a-t-il déclaré en conférence de presse.