Quel loupé de la part de Kylian Mbappé ! Alors que le Real Madrid est mené depuis la 6e minute de jeu après un but de Durán, les Merengues avaient l’opportunité de recoller au score, après une faute sur le Français dans la surface de réparation du Celta de Vigo. Mais l’ancien Parisien a complètement raté son penalty, envoyant le ballon dans les tribunes du Santiago Bernabéu.

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Un manqué inhabituel pour le Bondynois, pourtant bien adroit dans l’exercice, et qui ne permet pas au Real Madrid de revenir avant la mi-temps. Les Merengues ont encore 45 minutes pour renverser la rencontre et recoller au FC Barcelone (qui affrontera Villarreal, ce dimanche à 14h) au classement. En cas de défaite, les Madrilènes s’exposeraient également à un retour de l’Atlético de Madrid, troisième à 28 points avant d’aller à Getafe.