Menu Rechercher
Commenter 4
Coupe de France

CdF : l’énorme bourde lors du tirage de la Ligue de Bretagne

Par Josué Cassé
1 min.
Le trophée de la Coupe de France @Maxppp

Une séquence pour le moins insolite. En effet, ce mercredi, le tirage de la Coupe de France en Bretagne a été perturbé par un problème inattendu. Alors que le tirage au sort du 5e tour a livré son verdict, il manquait une boule au moment de procéder au tirage. Une anomalie qui a contraint les organisateurs à interrompre la cérémonie et à vérifier le matériel avant de pouvoir poursuivre. Face à ce problème, la Ligue de Bretagne a dû gérer la situation en direct, suscitant quelques minutes de flottement.

La suite après cette publicité

« Pour ceux qui sont derrière leur écran, on a un petit souci. Ou plutôt un gros souci. Il devait nous rester quatre boules dans le saladier, il ne nous en reste plus que trois », a ainsi déclaré Solenne Rescan, chargée de communication de la Ligue. L’incident n’a toutefois pas empêché le tirage d’aller à son terme, une fois le problème identifié et résolu.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier