CdF : l’énorme bourde lors du tirage de la Ligue de Bretagne

Une séquence pour le moins insolite. En effet, ce mercredi, le tirage de la Coupe de France en Bretagne a été perturbé par un problème inattendu. Alors que le tirage au sort du 5e tour a livré son verdict, il manquait une boule au moment de procéder au tirage. Une anomalie qui a contraint les organisateurs à interrompre la cérémonie et à vérifier le matériel avant de pouvoir poursuivre. Face à ce problème, la Ligue de Bretagne a dû gérer la situation en direct, suscitant quelques minutes de flottement.

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Événement imprévu lors du tirage au sort du 5e tour de la @coupedefranceCA en Bretagne : le tirage du groupe B a dû être entièrement refait… car il manquait une boule. pic.twitter.com/Gze6TBmhD2 — Jordan Ory (@ory_jojo) September 30, 2026

« Pour ceux qui sont derrière leur écran, on a un petit souci. Ou plutôt un gros souci. Il devait nous rester quatre boules dans le saladier, il ne nous en reste plus que trois », a ainsi déclaré Solenne Rescan, chargée de communication de la Ligue. L’incident n’a toutefois pas empêché le tirage d’aller à son terme, une fois le problème identifié et résolu.