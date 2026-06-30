Coupe du Monde 2026 : Mbappé soulage la France

Et de 5 pour Kylian Mbappé ! L’attaquant français a permis à la France de concrétiser sa domination avant la fin de la première période face à la Suède. Le tout grâce à un but sublime.

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Quel but de Kylian Mbappé ! ⚽️🔥

Lancé dans la surface, il élimine son défenseur avant d'aller marquer tout seul. Les Bleus ouvrent le score et mènent 1-0 !



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Après un corner joué à deux par Dembélé et Olise, il a été servi sur le côté gauche de la surface. Passements de jambe, crochet et frappe imparable, le capitaine français a anéanti la défense suédoise à lui seul pour donner l’avantage au score à l’équipe de France.