EdF : Théo Zidane enchaîne avec les U20

L'équipe de France des moins de 20 ans, coachée par Bernard Diomède, joue une double confrontation amicale face à la Tunisie, le jeudi 7 octobre au Stade Parsemain de Fos-sur-Mer (20h) puis le dimanche 10 octobre à Mallemort (15h).

Pour l'occasion, le champion du monde 1998 a appelé Théo Zidane, fils de, pensionnaire du Castilla du Real Madrid et déjà présent lors du dernier rassemblement. On retrouve notamment Tanguy Nianzou Kouassi, Thimothée Pembélé, Adil Aouchiche ou encore les Rémois Hugo Ekitike et Nathanaël Mbuku.

La liste des 22 :

Gardiens : Matthieu Rongier (Amiens), Melvin Zinga (Angers)

Défenseurs : Thierno Baldé (Le Havre), Hady Camara (Guingamp), Maxime Estève (Montpellier), Tanguy Nianzou Kouassi (Bayern Munich), Ziyad Larkèche (Fulham), Castello Lukeba (OL), Chrislain Matsima (Monaco), Thimothée Pembélé (Bordeaux)

Milieux : Lucien Agoumé (Brest), Checkoumar Diakité (Paris SG), Pierre Ekwah (West Ham), Johann Lepenant (Caen), Quentin Merlin (Nantes), Théo Zidane (Real Madrid)

Attaquants : Adil Aouchiche (ASSE), Yoann Cathline (Guingamp), Hugo Ekitike (Reims), Sékou Mara (Bordeaux), Nathanaël Mbuku (Reims), Georginio Rutter (Hoffenheim)