PSG : Luis Enrique conserve le doute avec Kylian Mbappé

Au sortir de la trêve internationale de mars, le Paris Saint-Germain s’attend à un mois d’avril très chargé avec deux rencontres de Ligue 1, une demi-finale de Coupe de France contre Rennes et surtout un quart de finale de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Les Franciliens entameront cette grosse période par un déplacement périlleux sur la pelouse du Vélodrome. Avec 12 points d’avance sur le dauphin brestois, les hommes de Luis Enrique ne devront pas se louper dans un match très attendu par les supporters.

«Tout est possible dans la vie. Je suis conscient de l’importance du classique pour le club et les supporters. Je veux voir du spectacle, qu’on voit un beau match et surtout gagner contre notre éternel rival pour se rapprocher du titre», a d’ailleurs expliqué Luis Enrique à propos de l’importance de cette partie. Mais le technicien espagnol n’a pas exclu de faire, une nouvelle fois, sans Kylian Mbappé face à l’Olympique de Marseille.

Luis Enrique ne s’interdit rien

«Je dois avoir une vision générale et je dois prendre des décisions. Je le ferai en fonction de ce que je pense être le mieux. Il y aura des gens qui ne seront pas d’accord, mais on veut être compétitif», a-t-il expliqué, en restant ouvert sur la possibilité d’un turn-over. «Il faut voir ce qui est le mieux pour l’équipe. On a besoin de gagner tous les matchs. Sur l’entraînement d’hier, c’était spectaculaire». Simple coup de bluff ou volonté de faire participer l’ensemble de son groupe ? Luis Enrique ne s’interdit rien.

«Tout est possible, vous me connaissez. J’insiste beaucoup sur le fait qu’il faut être prêt à toujours jouer. On peut aider à l’entraînement, sur le banc et même en tribunes. Le travail d’un professionnel est d’être prêt», expliquait aussi l’Espagnol à propos d’un changement de gardien contre l’OM. Avant d’entamer une période décisive pour le club, Luis Enrique attend que l’ensemble de son groupe soit concerné : «On joue la fin de saison. Nous devons tout gagner et les intérêts de l’équipe passeront avant tout».

