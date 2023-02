Javier Tebas réagit à la nouvelle affaire du Barça

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone est au cœur d’une nouvelle affaire. Hier, certains médias révélaient l’existence de versements occultes de l’ordre de quasiment 1,4 M€ du Barça à la société de José María Enríquez Negreira, un ancien arbitre espagnol entre 2016 et 2018. Il se trouve qu’Enríquez Negreira occupait également entre 1996 et 2018 le poste de vice-président du Comité technique des arbitres en Espagne. Des éléments suffisants pour que la justice ouvre une enquête. Mais que le club catalan se rassure, il ne risque pas grand-chose d’un point de vue sportif, assure Javier Tebas, le président de la Liga.

«En 2018 et avant, les règles de conformité, qui contrôlent les conflits d’intérêts du FC Barcelone et du CTA (Comité technique des arbitres), n’ont pas fonctionné», constate Tebas, assurant au passage qu’«il est évident que ces services n’auraient jamais dû être fournis, ni dans les montants ni dans les faits.» Le Barça devrait en revanche s’en tirer sans dégât. «Des sanctions disciplinaires sont impossibles. Cinq ans se sont écoulés et ce type de sanction jusqu’à trois ans après les faits, après il y a prescription. Au niveau sportif ce n’est pas possible, mais ça peut être au niveau pénal. Maintenant, le bureau du procureur enquête sur les faits. Voyons comment se termine cette enquête. Nous, à la Liga, allons attendre et nous allons respecter l’enquête.»

