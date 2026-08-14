Strasbourg s’offre un attaquant du Real Madrid
Alors que son transfert vers Strasbourg était sur le point de capoter, Jacobo Ortega va bien rejoindre l’Alsace. Le club français a trouvé son nouvel attaquant.
Le mercato nous offre pas mal de rebondissements. La semaine dernière, Rodri a recalé le Real Madrid pour rejoindre le FC Barcelone. Pierre-Emile Hojbjerg, lui, a finalement dit non à Newcastle après avoir été intéressé par une signature. Idem pour Nayef Aguerd, qui avait pourtant passé avec succès sa visite médicale à la Real Sociedad. Du côté du PSG, la Juventus a fait machine arrière, lassée d’attendre le prêt de Zion Suzuki.
Un autre retournement de situation a également eu lieu dans la soirée. En effet, plusieurs médias espagnols ont indiqué que le transfert de Jacobo Ortega vers Strasbourg était en train de tomber à l’eau après la percée d’Elche sur le dossier. Une semaine avant, l’attaquant de 20 ans, qui évolue au Real Madrid Castilla, a été annoncé proche du club alsacien. On évoquait un montant de 8 M€ pour 50% des droits sportifs du footballeur.
Strasbourg rafle la mise
Mais jeudi, la tendance s’est inversée assure la presse ibérique au sujet de l’avant-centre, auteur de 18 buts et 2 assists en 56 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière. Alors qu’on pensait que le deal était mort, un nouveau revirement de situation a eu lieu plus tard dans la soirée. Tous les médias espagnols, dont Marca et AS, expliquent que l’attaquant va bien rejoindre la Ligue 1.
Ce transfert va rapporter 10 M€ au Real Madrid, qui va donc céder 70 % des droits du joueur. AS précise que c’est une vente record pour les Merengues pour un élément n’ayant pas fait ses débuts avec l’équipe première. Si Elche a tenté jusqu’au bout de le recruter, c’est Strasbourg qui a raflé la mise, en augmentant sa proposition. Le Real Madrid, qui continue de s’en mettre plein les poches avec ses jeunes talents, se frotte les mains.
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