Nottingham Forest : Nuno Espírito Santo licencié après un clash avec sa direction

Nuno Espírito Santo n’est plus l’entraîneur de Nottingham Forest. Arrivé en 2023 à la tête du club, le manager portugais a été démis de ses fonctions dans la nuit de lundi à mardi à la suite de lourdes tensions avec sa direction. Notamment avec son propriétaire Evangelos Marinakis et en raison d’une dispute avec Edu, le directeur sportif, concernant le transfert raté d’Adama Traoré.

«Nottingham Forest Football Club confirme qu’à la suite des événements récents, Nuno Espírito Santo a été démis aujourd’hui de ses fonctions d’entraîneur principal. Le club remercie Nuno pour sa contribution au cours d’une période très fructueuse au City Ground, en particulier pour son rôle lors de la saison 2024/25, qui restera à jamais gravée dans l’histoire du club. Ayant joué un rôle central dans notre succès la saison dernière, il occupera toujours une place particulière dans notre histoire», précise le communiqué. D’après la presse anglaise, Ange Postecoglou est en tête de liste pour le remplacer, tandis que Marco Silva et José Mourinho sont également envisagés.