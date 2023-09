PSG : Bradley Barcola justifie son départ de l’OL

La suite après cette publicité

C’est fait. À seulement 20 ans et après six mois de haut niveau à l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola a rejoint le Paris Saint-Germain. La nouvelle a été officialisée hier soir par les deux équipes. Vendu en échange de 50 M€ (bonus compris), l’ancien attaquant rhodanien a même eu droit à une jolie vidéo d’adieu de la part de son ex-club.

Mais ce transfert fait beaucoup parler. À Lyon, les supporters ont rapidement pris en grippe le joueur, frustrés et agacés de voir ce jeune talent partir aussi vite. Enfin, le montant du transfert est certes une excellente nouvelle financière pour une écurie encadrée par la DNCG, mais voir Paris lâcher 50 M€ pour un jeune n’ayant fait que six mois à haut niveau interpelle. En attendant de savoir si le PSG a réalisé une « Ekitike bis », Bradley Barcola s’est exprimé pour la première fois sur le site officiel du PSG pour expliquer son choix de rallier la capitale.

Barcola séduit par Luis Enrique

«C’est un club qui a beaucoup d’ambition, et ça donne forcément envie. C’est un club qui joue de grandes compétitions, qui gagne souvent le championnat. Et comme j’aime gagner, ça m’a motivé. J’ai toujours su que c’était une grande équipe. J’ai toujours été impressionné de jouer contre eux et même de regarder leurs matches. Donc quand j’ai eu cette opportunité de les rejoindre, j’ai saisi ma chance. Et puis c’est vrai qu’en jouant avec d’aussi grands joueurs, je sais que je vais beaucoup évoluer, que je vais pouvoir recevoir leurs conseils, et je pense que c’est très bien pour moi.»

Incapable de dire non quand l’opportunité PSG est arrivée, Barcola a également indiqué que Luis Enrique avait lui aussi joué un grand rôle dans sa venue. «Oui, clairement. J’ai eu la chance de discuter avec le coach. C’est vrai qu’il a aussi su dire ce qu’il fallait pour me convaincre. Il m’a donné encore plus envie de rejoindre le club. Il aime le jeu offensif donc forcément ça me plaît et je sais que ce sera une chance de jouer comme ça. Donc je suis vraiment très content d’être entraîné par un coach comme ça.» Place au terrain maintenant.