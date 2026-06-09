L’AS Monaco dévoile son nouveau maillot domicile 26-27 !

L’AS Monaco et son équipementier Mizuno ont dévoilé le nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027, un modèle qui s’inscrit dans la continuité de l’identité historique du club tout en intégrant des éléments plus contemporains. Fidèle à la tradition monégasque, la tunique conserve la célèbre diagonale rouge et blanche inclinée à 55 degrés, inspirée par la Princesse Grace en 1960. Elle est enrichie de bandes embossées suivant ce même tracé, apportant relief et dynamisme à l’ensemble, pour un rendu plus moderne.

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Plusieurs détails viennent compléter cette nouvelle tenue, à commencer par un col de type polo orné de la couronne princière, ainsi que des liserés aux couleurs du drapeau de la Principauté sur les manches. Dans le dos, les neuf arches du Stade Louis-II sont intégrées sous le col, en hommage à l’enceinte emblématique du club. L’écusson rouge et blanc reste positionné côté cœur, tandis que le logo Mizuno est apposé en face. Enfin, ce maillot sera accompagné d’un short rouge marqué d’une bande blanche verticale, fabriqué à partir de polyester 100 % recyclé, symbole de l’engagement écologique du club et de son équipementier.

Le maillot domicile de l’AS Monaco 2026-27 sera bientôt disponible sur la boutique FOOT.FR avec le code promo FM10