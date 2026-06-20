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Coupe du Monde

EdF : Michael Olise a scotché William Saliba

Par Jordan Pardon
1 min.
Olise avec ses partenaires @Maxppp

Il est le joueur du moment, et probablement le plus courtisé du continent. Exceptionnel depuis des mois, Michael Olise est appelé à jouer un rôle central lors de cette Coupe du Monde avec les Bleus. Ses qualités ne font aucun doute, et surtout pas dans le groupe France, où tous évoquent un phénomène. En conférence de presse ce samedi, c’est William Saliba qui a mis en avant son coéquipier.

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«Michael est un crack, un très bon joueur. Platini et Zidane ? Il a beaucoup de choses à accomplir avant d’être comparé à Platini ou Zidane. Mais il peut tout faire. Je lui souhaite d’être dans cette cour même si c’est trop tôt. Techniquement, c’est classe mondiale, il joue toujours juste. C’est un plaisir de l’avoir avec nous et de le voir jouer.»

Pub. le - MAJ le
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