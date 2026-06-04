Real Madrid : Casillas rejoint l’organigramme de Riquelme

Selon les informations de la COPE, l’ancienne légende du Real Madrid Iker Casillas a décidé d’apporter son soutien à Enrique Riquelme dans la course à la présidence du Real Madrid. Ce dernier est en concurrence avec Florentino Perez pour être à la présidence du club madrilène.

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Selon le média espagnol, en cas de victoire de Riquelme, Iker Casillas arriverait dans un rôle important au sein de la direction madrilène avec un poste de grosses responsabilités. Reste à savoir si cela va réussir à convaincre les socios…